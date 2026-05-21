NVIDIA Aktie
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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wachstumstreiber des KI-Konzerns blieben beeindruckend, einige Anleger dürften allerdings Vorsicht walten lassen, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er registriert eine abwartende Haltung vor Einführung des Grafikprozessors Rubin, der laut dem Unternehmen die Leistung von Blackwell noch einmal verdoppeln wird. Der Experte befürchtet jedoch, dass sich Rubin bis Ende des Jahres verzögern könnte./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 223,47
|
Abst. Kursziel*:
23,06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 219,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,40%
|
Analyst Name::
Tom O'Malley
|
KGV*:
-
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