NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Die am 21. April anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns dürften einen schwachen Jahresstart belegen, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend in ihrem Ausblick. Sie rechnet mit einer rückläufigen Entwicklung der wichtigen Marke Nivea. Noch ausgeprägter sollte der Rückgang bei La Prairie ausfallen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT



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