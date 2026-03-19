Beiersdorf Aktie
|72,52EUR
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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Die am 21. April anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns dürften einen schwachen Jahresstart belegen, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend in ihrem Ausblick. Sie rechnet mit einer rückläufigen Entwicklung der wichtigen Marke Nivea. Noch ausgeprägter sollte der Rückgang bei La Prairie ausfallen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74,44 €
|
Abst. Kursziel*:
20,90%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
72,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,10%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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