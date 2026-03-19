Beiersdorf Aktie

72,52EUR -1,18EUR -1,60%
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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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19.03.2026 06:52:11

Beiersdorf Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Die am 21. April anstehenden Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns dürften einen schwachen Jahresstart belegen, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend in ihrem Ausblick. Sie rechnet mit einer rückläufigen Entwicklung der wichtigen Marke Nivea. Noch ausgeprägter sollte der Rückgang bei La Prairie ausfallen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
74,44 € 		Abst. Kursziel*:
20,90%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
72,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,10%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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