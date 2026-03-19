Akzo Nobel Aktie

50,36EUR -0,32EUR -0,63%
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

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19.03.2026 07:10:01

Akzo Nobel Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 69 auf 47 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Länger hohe Ölpreise setzten den Lackhersteller im Vergleich zu anderen Chemieunternehmen unter besonders hohen Margendruck, schrieb Katie Richards am Mittwochabend. Die Niederländer könnten steigende Kosten nämlich nur langsam weiterreichen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Equal Weight
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
51,04 € 		Abst. Kursziel*:
-7,92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
50,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,67%
Analyst Name::
Katie Richards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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