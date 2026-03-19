Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 69 auf 47 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Länger hohe Ölpreise setzten den Lackhersteller im Vergleich zu anderen Chemieunternehmen unter besonders hohen Margendruck, schrieb Katie Richards am Mittwochabend. Die Niederländer könnten steigende Kosten nämlich nur langsam weiterreichen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Equal Weight
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Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
51,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,92%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
50,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,67%
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Analyst Name::
Katie Richards
|
KGV*:
-
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