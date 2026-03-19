Nordex Aktie

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WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

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19.03.2026 07:03:41

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe einmal mehr die Abhängigkeit Europas von stark schwankenden Energiemärkten deutlich gemacht, schrieb Constantin Hesse am Mittwochabend. In der Folge setze die Politik auf Erneuerbare Energien als Alternative, um die Verbraucher vor hohen Preisen zu schützen. Der Windkraftanlagenhersteller Nordex habe in einem sich konsolidierenden Markt eine starke Stellung bezogen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 15:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45,74 € 		Abst. Kursziel*:
9,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,86%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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