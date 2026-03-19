ABB Aktie
|71,80EUR
|-1,56EUR
|-2,13%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 55 auf 62 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne erhöhte am Donnerstag ´die Schätzungen für den Hersteller von Industriegütern für 2025 bis 2027 um vier bis zehn Prozent. Das Schlussquartal sei von einer starken Dynamik im Segment Mobilität und Automation geprägt gewesen. Zuletzt seien zudem die Erwartungen an Investitionen in Datenzentren stark gestiegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
62,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
67,50 CHF
Abst. Kursziel*:
-8,15%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
65,74 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-5,69%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|Börse Zürich: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
18.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
18.03.26
|Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
18.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
18.03.26
|Minuszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.03.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.03.26
|Börse Zürich: SMI verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|07:14
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09:15
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|09:04
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08:59
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|08:52
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|08:44
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|08:41
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:38
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Repsol Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.