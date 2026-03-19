HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas von 220 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den revidierten Zielen des Herstellers von Sportbekleidung habe er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) um 9 bis 12 Prozent gesenkt, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Eine Ebit-Marge von über 10 Prozent werde das Unternehmen wohl erst 2028 erreichen statt wie bislang prognostiziert bereits im kommenden Jahr./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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