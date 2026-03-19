adidas Aktie

134,40EUR -2,20EUR -1,61%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.03.2026 07:23:19

adidas Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas von 220 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den revidierten Zielen des Herstellers von Sportbekleidung habe er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) um 9 bis 12 Prozent gesenkt, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Eine Ebit-Marge von über 10 Prozent werde das Unternehmen wohl erst 2028 erreichen statt wie bislang prognostiziert bereits im kommenden Jahr./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Hold
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
138,45 € 		Abst. Kursziel*:
37,23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
134,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,37%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten