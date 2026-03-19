Zalando Aktie

22,80EUR -0,33EUR -1,43%
Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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19.03.2026 06:41:12

Zalando Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dank ordentlicher Quartalszahlen, des angekündigten Aktienrückkaufs, der Gewinnung von Levi's als Kunden sowie zuversichtlicher Aussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) habe die Aktie des Online-Modehändlers ihr Jahresminus deutlich eingedämmt, schrieb Georgina Johanan am Mittwochabend. Dennoch falle ihr eine positivere Einschätzung schwer - die Bedrohung durch agentische KI habe aus ihrer Sicht Bestand./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Neutral
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23,64 € 		Abst. Kursziel*:
35,36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,35%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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