Hannover Rück Aktie
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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 275 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts der makroökonomischen Unsicherheit sowie der Bedenken wegen des Privatkreditgeschäfts sei die jüngste relative Wertentwicklung von Hannover Rück als defensivster Rückversicher nachvollziehbar, schrieb Ben Cohen in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die jüngsten, starken Jahreszahlen belegten eine weiter hohe Profitabilität und beinhalteten erheblichen Spielraum nach oben für die für 2026 angestrebte Schaden-Kosten-Quote. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sei indes schon das höchste im Sektor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
280,00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
267,40 €
|
Abst. Kursziel*:
4,71%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
267,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,56%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
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KGV*:
-
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