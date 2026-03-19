Hannover Rück Aktie

267,80EUR 2,60EUR 0,98%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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19.03.2026 06:41:44

Hannover Rück Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 275 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts der makroökonomischen Unsicherheit sowie der Bedenken wegen des Privatkreditgeschäfts sei die jüngste relative Wertentwicklung von Hannover Rück als defensivster Rückversicher nachvollziehbar, schrieb Ben Cohen in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die jüngsten, starken Jahreszahlen belegten eine weiter hohe Profitabilität und beinhalteten erheblichen Spielraum nach oben für die für 2026 angestrebte Schaden-Kosten-Quote. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sei indes schon das höchste im Sektor./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
267,40 € 		Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
267,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,56%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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