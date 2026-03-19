NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 275 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts der makroökonomischen Unsicherheit sowie der Bedenken wegen des Privatkreditgeschäfts sei die jüngste relative Wertentwicklung von Hannover Rück als defensivster Rückversicher nachvollziehbar, schrieb Ben Cohen in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die jüngsten, starken Jahreszahlen belegten eine weiter hohe Profitabilität und beinhalteten erheblichen Spielraum nach oben für die für 2026 angestrebte Schaden-Kosten-Quote. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sei indes schon das höchste im Sektor./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:45 / EDT





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