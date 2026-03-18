Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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18.03.2026 21:35:54

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer mache Fortschritte bei der Zertifizierung des neuen Großraumjets 777, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor der erwarteten Erstauslieferung im Jahr 2027 trete dieser nun in die vierte Phase ein./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 205,99 		Abst. Kursziel*:
43,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 205,99 		Abst. Kursziel aktuell:
43,21%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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