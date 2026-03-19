19.03.2026 07:14:30

Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach 15 schwachen Jahren habe der europäische Telekomsektor seit Anfang 2024 doppelt so stark zugelegt wie der Gesamtmarkt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Entwicklung im ersten Quartal 2026 sei relativ zum Markt bislang sogar die beste seit 24 Jahren. Der Sektor profitiere zwar vom unsicheren Umfeld mit dem Iran-Krieg sowie Sorgen im Privatkreditgeschäft und im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Er sehe die Telekombranche aber auch langfristig positiv. Swisscom, Elisa und KPN seien inzwischen zu teuer. Dattani bevorzugt weiter Titel mit günstigen Bewertungen, anstehenden Kurstreibern sowie guten Ergebnis- und Cashflow-Aussichten. Seine Favoriten bleiben BT Group, Bouygues, Orange, SES, Tele2, Telia und Deutsche Telekom. Im besten Fall ein mittelfristiges Kursverdoppelungspotenzial hätten BT, Bouygues, Orange und SES./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32,56 € 		Abst. Kursziel*:
27,46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,48%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

