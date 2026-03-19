Deutsche Telekom Aktie
|32,30EUR
|0,02EUR
|0,06%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach 15 schwachen Jahren habe der europäische Telekomsektor seit Anfang 2024 doppelt so stark zugelegt wie der Gesamtmarkt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Entwicklung im ersten Quartal 2026 sei relativ zum Markt bislang sogar die beste seit 24 Jahren. Der Sektor profitiere zwar vom unsicheren Umfeld mit dem Iran-Krieg sowie Sorgen im Privatkreditgeschäft und im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Er sehe die Telekombranche aber auch langfristig positiv. Swisscom, Elisa und KPN seien inzwischen zu teuer. Dattani bevorzugt weiter Titel mit günstigen Bewertungen, anstehenden Kurstreibern sowie guten Ergebnis- und Cashflow-Aussichten. Seine Favoriten bleiben BT Group, Bouygues, Orange, SES, Tele2, Telia und Deutsche Telekom. Im besten Fall ein mittelfristiges Kursverdoppelungspotenzial hätten BT, Bouygues, Orange und SES./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32,56 €
|
Abst. Kursziel*:
27,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,48%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|07:14
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
