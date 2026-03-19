HelloFresh Aktie
|3,90EUR
|0,05EUR
|1,19%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 14 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Wetter trübe den Ausblick des Versenders von Kochboxen ein, schrieb Trion Reid am Donnerstag. In Europa, vor allem aber in den USA hätten die Witterungsverhältnisse das operative Geschäft erheblich beeinträchtigt. Er habe folglich die Schätzungen gesenkt, wies gleichzeitig aber auf eine attraktive Bewertung der Aktien hin./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3,82 €
|
Abst. Kursziel*:
161,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
156,61%
|
Analyst Name::
Trion Reid
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
18.03.26
|SDAX aktuell: SDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
18.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.at)
|
18.03.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert mittags (finanzen.at)
|
18.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Schwache Jahresziele schicken Hellofresh auf Rekordtief (dpa-AFX)
|
18.03.26
|ROUNDUP: Hellofresh erwartet weiteren Umsatzrückgang - Aktie gibt deutlich nach (dpa-AFX)
|
18.03.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.03.26
|KORREKTUR: Hellofresh rechnet 2026 mit weniger Umsatz und Gewinn (Dow Jones)
|
18.03.26
|Hellofresh erwartet im laufenden Jahr Umsatzrückgang (dpa-AFX)
Analysen zu HelloFresh
|07:32
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|18.03.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09:15
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|09:04
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08:59
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|08:52
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|08:44
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|08:41
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:38
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Repsol Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.