HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 14 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Wetter trübe den Ausblick des Versenders von Kochboxen ein, schrieb Trion Reid am Donnerstag. In Europa, vor allem aber in den USA hätten die Witterungsverhältnisse das operative Geschäft erheblich beeinträchtigt. Er habe folglich die Schätzungen gesenkt, wies gleichzeitig aber auf eine attraktive Bewertung der Aktien hin./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:19 / GMT

