SMA Solar Aktie

34,66EUR -1,06EUR -2,97%
SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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19.03.2026 07:10:08

SMA Solar Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe einmal mehr die Abhängigkeit Europas von stark schwankenden Energiemärkten deutlich gemacht, schrieb Constantin Hesse am Mittwochabend. In der Folge setze die Politik auf Erneuerbare Energien als Alternative, um die Verbraucher vor hohen Preisen zu schützen. Der Wechselrichterhersteller SMA Solar dürfte in den kommenden Jahren in eine Phase strukturell höherer Profitabilität eintreten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 15:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,22 € 		Abst. Kursziel*:
7,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,52%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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