Givaudan Aktie
|3 013,00EUR
|-14,00EUR
|-0,46%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Die am 14. April anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwachen Jahresstart des Aromen- und Duftstoffherstellers belegen, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend in ihrem Ausblick. Sie senkte ihre Schätzung für das diesjährige vergleichbare Umsatzwachstum. Der Bewertungsaufschlag zur Branche erscheine angesichts der mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisaussichten (EPS) gerechtfertigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3 600,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2 779,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
29,54%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2 735,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,63%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Analysen zu Givaudan AG
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 013,00
|-0,46%
