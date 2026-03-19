AIR France-KLM Aktie
|9,61EUR
|-0,12EUR
|-1,27%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
9,72 €
|
Abst. Kursziel*:
7,98%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
9,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,28%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
Analysen zu AIR France-KLM
|08:31
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|07:38
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|20.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09:15
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|09:04
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|08:59
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|08:52
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|08:44
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|08:41
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:38
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:36
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Repsol Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Akzo Nobel Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.