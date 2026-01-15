Philips Aktie
|25,81EUR
|-0,02EUR
|-0,08%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine tiefgreifende Analyse vor dem Kapitalmarkttag der Niederländer zeige, dass die kurz- wie auch die mittelfristigen Ziele erreichbar seien, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Der Bereich Personal Health (PH) sei massiv unterbewertet./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Philips N.V. Buy
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,83 €
|
Abst. Kursziel*:
18,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,17%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
