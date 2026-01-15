Philips Aktie

25,81EUR -0,02EUR -0,08%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

15.01.2026 09:13:13

Philips Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine tiefgreifende Analyse vor dem Kapitalmarkttag der Niederländer zeige, dass die kurz- wie auch die mittelfristigen Ziele erreichbar seien, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Der Bereich Personal Health (PH) sei massiv unterbewertet./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

