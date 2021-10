Die Wertpapierexperten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Baukonzerns Porr von 24 auf 22 Euro gesenkt. Gleichzeitig wurde die Kaufempfehlung "Buy" durch den Warburg-Analysten Jonas Blum bestätigt. Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit einem deutlichen Plus von 1,95 Prozent bei 15,70 Euro.

Nachdem Porr am gestrigen Donnerstag von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) wegen Kartellvergehen zu einem Bußgeld in der Höhe von 62 Millionen Euro verdonnert wurde, haben die Analysten von Warburg ihr Prognosemodell angepasst.

Die Entscheidung beseitige die ausstehenden Risiken für den Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr 2021. Diesen bestätigte der Baukonzern zudem am gestrigen Handelstag. Das deutet laut Warburg-Analyst Jonas Blum darauf hin, dass die zugrunde liegenden Rentabilitätstrends trotz des spürbaren Gegenwinds durch die Coronakrise und der gestiegenen Herstellungskosten stark sind.

Beim Gewinn je Aktie rechnen die Experten für das laufende Geschäftsjahr 2021 nun statt 1,31 Euro mit einen Wert von 1,05 Euro. Die Erwartungen für die kommenden beiden Jahre 2022 und 2023 bleiben unterdessen unverändert mit 2,04 und 2,30 Euro. Für das laufende Jahr rechnen die Analysten mit einer Dividende von 0,42 Euro. Hierbei war die Schätzung zuvor etwas höher bei 0,52 Euro gelegen. 2022 soll diese dann bei 0,96 Euro liegen und 2023 erwarten sie eine Gewinnausschüttung von 1,06 Euro.

