Porsche Aktie
|46,76EUR
|0,29EUR
|0,62%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
47,03 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,57%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
46,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,04%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
