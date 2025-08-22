Porsche Aktie

46,76EUR 0,29EUR 0,62%
Porsche

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

22.08.2025 16:11:05

Porsche Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie die zurückliegende Berichtssaison in seine Bewertungsmodelle für einige Unternehmen aus der globalen Automobilbranche einfließen. Positiver ist er für Autozulieferer aus den USA gestimmt, während seine Rückschlüsse für europäische Autobauern durchwachsen ausfallen. Vorsichtig äußerte er sich zu reinen Elektrofahrzeug-Herstellern wie Rivian und Lucid./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 21:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
47,03 € 		Abst. Kursziel*:
-8,57%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
46,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,04%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

