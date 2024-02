NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 10,00 auf 9,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Europas Fernsehkonzerne hätten trotz des makrokönomischen Gegenwinds einige Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für ProsSieben.Sat1 sagt er für das erste Halbjahr 2024 aufgrund relativ niedriger Vorjahreszahlen ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich voraus. Angesichts des schwierigeren Vorjahresvergleichs in der zweiten Jahreshälfte seien für eine nachhaltige Erholung aber mehr gesamtwirtschaftlicher Schwung, gestärktes Investorenvertrauen und eine bessere Geschäftsentwicklung des Medienkonzerns nötig./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.