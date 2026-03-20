NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 79 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell für das Beteiligungsunternehmen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngste Entwicklung der Kernbeteiligung Tencent an./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.