Prosus Aktie

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WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

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20.03.2026 18:40:27

Prosus Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 79 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell für das Beteiligungsunternehmen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngste Entwicklung der Kernbeteiligung Tencent an./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40,74 € 		Abst. Kursziel*:
81,66%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
84,93%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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