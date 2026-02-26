NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf das operative Ergebnis im Übergangsjahr 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag nach den Zahlen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



