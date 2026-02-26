NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 20 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erholung der Marke Puma werde ein schrittweiser Prozess sein, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Sportartikelhersteller und geht von einer Erholung der Ebit-Marge im Jahr 2027 auf rund 2 Prozent aus./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



