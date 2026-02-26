PUMA Aktie

24,47EUR 1,94EUR 8,61%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

26.02.2026 20:35:37

PUMA SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 20 auf 23 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erholung der Marke Puma werde ein schrittweiser Prozess sein, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Sportartikelhersteller und geht von einer Erholung der Ebit-Marge im Jahr 2027 auf rund 2 Prozent aus./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23,32 € 		Abst. Kursziel*:
-1,37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,01%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

