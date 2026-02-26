PUMA Aktie

23,47EUR 0,94EUR 4,17%
PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

26.02.2026 11:20:25

PUMA SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. 2026 werde wieder ein Übergangsjahr, der Ausblick entspreche insoweit den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23,30 € 		Abst. Kursziel*:
-31,33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-31,83%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

