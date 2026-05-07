RATIONAL Aktie

661,00EUR 5,50EUR 0,84%
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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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07.05.2026 12:36:25

RATIONAL Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 860 Euro auf "Overweight" belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe einen guten Jahresauftakt gehabt und die Aktienstory habe weiterhin Potenzial, schrieb Timothy Lee am Mittwochabend. Zwar habe Rational bei der Marge wegen Währungs- und Zolleffekten die Erwartungen verfehlt, er sehe jedoch Möglichkeiten, dies abzumildern und die Marge wieder auf Kurs zu bringen, schrieb er./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Overweight
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
860,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
659,50 € 		Abst. Kursziel*:
30,40%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
661,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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