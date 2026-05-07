RATIONAL Aktie

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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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07.05.2026 12:19:12

RATIONAL Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 744 auf 773 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe einen neuen Umsatzrekord für das Jahres-Auftaktquartal aufgestellt schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die noch stärker gestiegenen Kosten hätten indes die Bruttomarge beeinträchtigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
773,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
658,50 € 		Abst. Kursziel*:
17,39%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
661,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,94%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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