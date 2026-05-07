RATIONAL Aktie
|661,00EUR
|5,50EUR
|0,84%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 744 auf 773 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe einen neuen Umsatzrekord für das Jahres-Auftaktquartal aufgestellt schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die noch stärker gestiegenen Kosten hätten indes die Bruttomarge beeinträchtigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
773,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
658,50 €
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Abst. Kursziel*:
17,39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
661,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,94%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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