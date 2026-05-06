RATIONAL Aktie
|654,00EUR
|31,00EUR
|4,98%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Wegen negativer Währungseffekte und Zollbelastungen habe der Großküchen-Ausrüster die Erwartungen knapp verfehlt, die Jahresziele aber bestätigt, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Viele der Risiken für den weiteren Jahresverlauf erschienen indes schon eingepreist./rob/gl/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Sector Perform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
640,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
659,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,96%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
654,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,14%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
17:59
|Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
11:12
|ROUNDUP: Rational startet mit mehr Umsatz ins Jahr als gedacht - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX startet im Plus (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: Rational AG baut Wachstum im ersten Quartal 2026 auf 8 Prozent aus - organisch +11 Prozent (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Rational AG ramps up growth to 8 percent in the first quarter of 2026 – organic growth of 11 percent (EQS Group)
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu RATIONAL AG
|13:40
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:22
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:52
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08.04.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.04.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|13:40
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:22
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:52
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08.04.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.04.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|10:52
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08.04.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|25.03.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|23.03.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13:40
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|23.03.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|652,50
|4,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:18
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|17:17
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|16:22
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|15:44
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|15:43
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|15:21
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:58
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|14:51
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|14:50
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14:06
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:53
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|13:52
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|13:51
|Infineon Neutral
|UBS AG
|13:51
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:50
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:50
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|13:46
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:45
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|13:44
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:43
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:43
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:42
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|13:41
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:37
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.