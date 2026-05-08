HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Der Großküchenausstatter habe mit seinen Erstquartalszahlen die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei weiterhin ein Kauf und biete noch einigen Raum bis zum Kursziel./rob/mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.