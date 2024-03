NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit Blick auf ein Gerichtsurtel in den USA zur Säuglingsnahrung Enfamil auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Die dort festgestellte Schadenersatzsumme von 60 Millionen US-Dollar sei zu hoch, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine bis drei Millionen Dollar je Fall seien "fair", so der Experte. Die Zahl der betroffenen Fälle hänge nun stark davon ab, wie der Konsumgüterkonzern etwaige Risiken kommuniziert habe./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2024 / 22:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 05:00 / UTC



