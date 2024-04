NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt von 7000 auf 5000 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Konsumgüterherstellers erschienen außergewöhnlich hoch, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die Investitionen in die Infrastruktur des Konzerns lägen auf einem historischen Tiefpunkt. Das untergrabe aber die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens. Dies müsse das neue Management nun zügig angehen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2024 / 17:33 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 00:45 / EDT



