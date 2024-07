NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Reckitt nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns seien "okay", schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entgegen seiner Erwartung habe Reckitt zudem eine Überarbeitung der Unternehmensstrategie angekündigt, was am Markt positiv aufgenommen werden dürfte./gl/bek



