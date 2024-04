LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Reckitt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Er habe mit zwei Rechtsanwälten über Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Säuglingsnahrung in den USA gesprochen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei zu einer zunehmend positiveren Einschätzung des wahrscheinlichen Vergleichsumfangs und der Berufungsaussichten gekommen. Zunehmend negativer beurteile er nun aber unter anderem den wahrscheinlichen Vergleichszeitpunkt. Der nächste Kurstreiber dürfte ein Prozess auf Staatsebene sein, der Anfang Juli beginne./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 22:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 03:00 / GMT





