Redcare Pharmacy Aktie
|72,15EUR
|4,15EUR
|6,10%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland bleibe stark und der Verkauf von nicht-rezeptpflichtigen Produkten habe sich im dritten Quartal erholt, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die erneute Prognoseerhöhung. Die bestätigte operative Gewinnmarge hält er für konservativ./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
104,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
70,10 €
|
Abst. Kursziel*:
48,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,14%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
28.09.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.09.26
|ROUNDUP: Redcare erhöht dank E-Rezept-Boom Umsatzprognose (dpa-AFX)
|
28.09.26
|SDAX aktuell: Börsianer lassen SDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Redcare Pharmacy erhöht Umsatzprognose 2026 zum zweiten Mal (Dow Jones)
|
28.09.26
|AKTIE IM FOKUS: Erhöhte Prognose treibt Redcare an - Nähert sich September-Hoch (dpa-AFX)
|
28.09.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy hebt wegen starkem Rx-Momentum in Deutschland die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 erneut an. (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-News: Redcare Pharmacy raises full-year 2026 revenue guidance again, driven by strong Rx momentum in Germany. (EQS Group)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|09:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|71,50
|5,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:54
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|RELX Buy
|UBS AG
|11:50
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG