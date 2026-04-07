Renault Aktie
|30,27EUR
|-0,06EUR
|-0,20%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Autobranche. Mit Blick auf die anstehenden Gespräche zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode schrieb er: Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Angesichts seiner erst gegen Ende März überarbeiteten Schätzungen für Renault nahm er für die Franzosen keine weiteren Änderungen vor./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
30,03 €
|
Abst. Kursziel*:
3,23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,41%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Analysen zu Renault S.A.
|08:32
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
