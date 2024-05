HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter widmet sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie der europäischen Rüstungsbranche mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen. Der Ausgang habe immense geopolitische Bedeutung und gerade auch für den Ukraine-Krieg. McWhirter sieht aber Potenzial unabhängig davon, wer letztlich das politische Rennen macht. In Europa seien in den vergangenen 30 Jahren etwa 1,4 Billionen US-Dollar zu wenig in Verteidigung investiert worden. Rheinmetall ist Topfavorit des Experten./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 16:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.