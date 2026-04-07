Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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07.04.2026 10:14:35

Rheinmetall Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 130,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 571,40 € 		Abst. Kursziel*:
35,55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 560,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,52%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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