Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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14.05.2026 07:15:32

Rheinmetall Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anlegerstimmung für viele Rüstungswerte habe sich zuletzt deutlich verschlechtert, weil sie wegen der Bedeutung des Drohnenkrieges in der Ukraine vorsichtiger auf herkömmliche Wehrtechnik blickten, und auch wegen der enttäuschenden Zahlen von Rheinmetall zum ersten Quartal, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber nach wie vor keine glaubwürdige Bereitschaft Russlands, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Mit Blick auf die Rheinmetall-Aktie müsse der Konzern nun aber in puncto Umsatzwachstum und Auftragseingang punkten, beides dürfte wohl eher noch nicht im zweiten Quartal gelingen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 900,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 118,60 € 		Abst. Kursziel*:
69,86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 120,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69,64%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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