Rheinmetall Aktie
|1 120,00EUR
|-27,20EUR
|-2,37%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2050 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anlegerstimmung für viele Rüstungswerte habe sich zuletzt deutlich verschlechtert, weil sie wegen der Bedeutung des Drohnenkrieges in der Ukraine vorsichtiger auf herkömmliche Wehrtechnik blickten, und auch wegen der enttäuschenden Zahlen von Rheinmetall zum ersten Quartal, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber nach wie vor keine glaubwürdige Bereitschaft Russlands, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Mit Blick auf die Rheinmetall-Aktie müsse der Konzern nun aber in puncto Umsatzwachstum und Auftragseingang punkten, beides dürfte wohl eher noch nicht im zweiten Quartal gelingen./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 900,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 118,60 €
|
Abst. Kursziel*:
69,86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 120,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,64%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
15.05.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
15.05.26
|DAX-Handel aktuell: So steht der DAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
15.05.26
|EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, Kauf (EQS Group)
|
15.05.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
15.05.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|14.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 120,00
|-2,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.05.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|OMV
|Barclays Capital
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital