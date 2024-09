ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche von 238 auf 270 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Alzheimer rücke bei den Schweizern nun in den Fokus, schrieb Analyst Matthew Weston in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er warf einen detaillierten Blick auf den Antikörper Trontinemab, für den auf dem CTAD-Kongress Ende Oktober neue Daten erwartet werden. Es sei ein Wirkstoffkandidat mit hohen Risiken, aber auch immensem Potenzial./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2024 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



