Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung "Add" für die Aktien der heimischen Rosenbauer nach den endgültigen Jahreszahlen 2021 bestätigt. Auch das Kursziel von 52,00 Euro wurde von Analyst Peter Rothenaicher unverändert belassen. Zum Vergleich: Am Montag in der Früh notierten die Titel an der Wiener Börse mit 40,9 Euro.

Die Analysten hoben hervor, dass die Zahlen etwas besser ausgefallen sind als erwartet. Zudem werde der Konzern eine Dividende von 0,90 Euro vorschlagen. Stark aufgefallen sei der starke Free Cash Flow von 110 Mio. Euro. Für 2022 sei die Lieferkette allerdings ein Sorgenkind.

Beim Gewinn je Aktie rechnen die Baader-Analysten mit 2,16 Euro für 2022 und 4,20 Euro im Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel belaufen sich für 2022 und 2023 auf 0,90 Euro und 1,50 Euro.

