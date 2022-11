Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Rosenbauer-Aktie im Vorfeld der Vorlage der Drittquartalszahlen 2022 des Feuerwehrausrüsters bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 42,00 Euro wurde vom zuständigen Experten Peter Rothenaicher unverändert belassen.

Für die anstehenden Ergebnisse von Rosenbauer sieht die Baader Bank ein herausforderndes Umfeld in den Lieferketten, welche ungeachtet solider Auftragseingänge für einen leichten Quartalsverlust im abgelaufenen Jahresviertel sorgen sollten. Die Produktion und Auslieferung von LKWs werde weiterhin durch Lieferengpässe für Chassis und andere Komponenten limitiert. Für das 4. Quartal werden erste Anzeichen einer Entspannung in den Lieferketten gesehen und dies sollte in einer starken Umsatzentwicklung resultieren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 0,08 Euro für 2022, sowie 3,77 bzw. 5,66 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,35 Euro für 2022, sowie 1,30 bzw. 2,00 Euro für 2023 bzw. 2024.

Am Mittwochvormittag notierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,2 Prozent bei 34,00 Euro.

