Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Rosenbauer-Aktie nach der Vorlage der Jahreszahlen 2022 des Feuerwehrausrüsters bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 42,00 Euro wurde vom zuständigen Experten Christian Obst unverändert belassen.

In einem erste Kommentar hoben die Experten der Baader die starke Auftragslage hervor. Darüber hinaus habe sich die Situation in der Lieferkette verbessert. Das Unternehmen fokussiere sich nun auf die Produktivitäts- und Liquiditätssteigerung.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten für 2023 einen Ertrag von 3,77 Euro. Im Folgejahr werden 5,66 Euro pro Anteilsschein erwartet. Die Prognosen für die Dividendenausschüttungen für 2023 und 2024 belaufen sich auf 1,30 Euro bzw. 2,00 Euro.

Am Freitag in der Früh notierten die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse bei 33,00 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto/spa

ISIN AT0000922554 WEB http://www.rosenbauer.co.at

AFA0007 2023-04-21/09:16