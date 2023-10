Die Analysten von Warburg Research haben ihre Coverage der Rosenbauer-Aktie mit der Empfehlung "buy" aufgenommen. Das Kursziel der Experten für die Titel des Feuerwehrausrüsters liegt bei 36 Euro. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten Rosenbauer am Montag zu Mittag mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 30,50 Euro.

Nach zwei Jahren mit Lieferkettenproblemen und Kostensteigerungen, die nicht an Kunden weiter gegeben werden konnten, dürfte sich das Blatt für Rosenbauer nun zum Positiven gewendet haben, schreiben die Warburg-Analysten Fabio Hölscher und Marc-René Tonn. Das "beeindruckende" Auftragsbuch dürfte dem Unternehmen eine schnelle Erholung ermöglichen, heißt es in der Analyse weiter.

Die Warburg-Experten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2023 der Rosenbauer einen Gewinn von 1,70 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 5,54 (2024) und 5,94 (2025) Euro je Aktie. Für 2023 erwarten die Warburg-Analysten keine Dividendenausschüttung. Für die beiden Folgejahre rechnen sie mit Dividenden von 1,11 (2024) und 1,78 (2025) Euro je Aktie.

