NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 946 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr habe es geringere Windgeschwindigkeiten gegeben, die sich im zweiten Halbjahr allerdings normalisieren dürften. Der Fokus liege dann auf den Installationsprojekten./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2025 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



