HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 46,50 Euro auf "Buy" belassen. Beim Energiekonzern gebe es einigen Grund für Optimismus, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kursrückgang nach einem schwierigen ersten Quartal biete eine ideale Einstiegschance. Aus seiner Sicht ist die Aktie unterbewertet. Er bezeichnete sie weiterhin als "Top Pick" im Energiesektor./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 16:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



