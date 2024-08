NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 49,00 auf 47,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Aus fundamentaler Sicht habe der Energiekonzern einige Fortschritte verzeichnet, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings laste die Unsicherheit über die Kapitalallokation weiter auf dem Aktienkurs. Der Experte verwies auf einen Medienbericht, wonach die Essener einen Minderheitsanteil an dem US-Kraftwerksbetreiber Calpine anstreben könnten. Aus seiner Sicht erscheint die längerfristige Möglichkeit, sich am US-Strommarkt zu beteiligen, strategisch logisch./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 21:50 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.