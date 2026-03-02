BP Aktie
|5,69EUR
|0,23EUR
|4,12%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP wegen der Eskalation im Nahen Osten von 500 auf 520 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen. Lofting präferiert Eni, Shell, Totalenergies und Galp./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,20 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,78 £
|
Abst. Kursziel*:
8,87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5,04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,24%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|07:17
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,80
|6,02%
