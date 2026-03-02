International Consolidated Airlines Aktie
|4,48EUR
|-0,32EUR
|-6,60%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Overweight" belassen. Der Iran-Konflikt sei negativ für die Arlines, schrieb Harry Gowers am Montag anlässlich der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Er verweist auf Flugstreichungen, operative Probleme, steigende Ölpreise und möglicherweise geringere Nachfrage und Preise. Ryanair hält er in der Branche für ein vergleichsweise defensives Investment. Aber auch bei IAG ergäben sich möglicherweise attraktive Kaufchancen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3,74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,45
|-7,31%
