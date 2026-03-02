NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 490 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Jahreszahlen der Fluggesellschafts-Holding hätten einmal mehr deren Qualitäten aufgezeigt, schrieb Alex Irving am Freitag in seinem Resümee. Im vierten Quartal seien die Erwartungen leicht übertroffen worden und auf den wichtigen Nordatlantik-Strecken werde wieder Wachstum erzielt. Er erwähnte außerdem noch Barmittel-Rückflüsse, die Luft nach oben hätten./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.