Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 32,50 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte seine Schätzungen am Sonntag massiv aufgrund höherer Kerosinkosten und wohl bevorstehender Kapazitätskürzungen im Sommer. Die Makrothemen Iran, Ukraine und Treibstoff sorgten für immense Unsicherheit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,65 €
|
Abst. Kursziel*:
20,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,24%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
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