AXA Aktie
|38,81EUR
|0,80EUR
|2,10%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Axa
habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch die Qualität der Produkte
verbessert, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit
einhergegangen seien eine bessere Profitabilität und weniger stark schwankende
Ergebnisse./rob/bek/he/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige
Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne
von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
37,83 €
|
Abst. Kursziel*:
26,88%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
38,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,68%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|38,73
|1,89%
