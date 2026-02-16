AXA Aktie
|37,89EUR
|0,38EUR
|1,01%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Seit 2016 habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch die Qualität der Produkte verbessert, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit einhergegangen seien eine bessere Profitabilität und weniger stark schwankende Ergebnisse./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
37,83 €
|
Abst. Kursziel*:
26,88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
37,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,68%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
