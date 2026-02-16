AXA Aktie
|37,71EUR
|-0,30EUR
|-0,79%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Axa
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
37,83 €
|
Abst. Kursziel*:
26,88%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
37,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,29%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-