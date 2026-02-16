AXA Aktie

37,71EUR -0,30EUR -0,79%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.02.2026 17:50:56

AXA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Axa beim Kursziel von 48 Euro mit "Outperform" gestartet. Seit 2016 habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch die Qualität der Produkte verbessert, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit einhergegangen seien eine bessere Profitabilität und weniger stark schwankende Ergebnisse./rob/bek/he/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
37,83 € 		Abst. Kursziel*:
26,88%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
37,71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,29%
Analyst Name::
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

mehr Nachrichten